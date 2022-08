आरसीपी सिंह पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन का पलटवार, बोले- जेडीयू डूबता जहाज नहीं, एक सेलिंग शिप है

Highlights कहा- कुछ लोग जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू को बताया था डूबता हुआ जहाज जेडीयू का ऐलान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी पार्टी

पटना: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन (लल्लन) सिंह ने आरसीपी सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को डूबता जहाज बताया था।

रविवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जदयू डूबता जहाज नहीं है, यह एक नौकायन जहाज है, कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन लोगों की पहचान की जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए।

दरअसल, आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है। वो (जेडीयू) डूबता हुआ जहाज है। हमसे चिढ़ है, तो हमसे निपटो, हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। वर्तमान समय में मुझ पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। ये मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश है।

