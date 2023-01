'शहरों को भी कर्बला बना देंगे' बयान पर कायम हैं जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी, अब कही ऐसी बात

Highlights जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने दिया था विवादित बयान शहरों को कर्बला बना देने की बात कही थी अपने बयान पर कायम हैं गुलाम रसूल बलियावी

पटना: जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने 19 जनवरी को झारखंड के हाजारीबाग में एक विवादित बयान दिया था। गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के बयान का जिक्र करते हुए कहा था, " मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम कर्बला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी कर्बला बना देंगे।"

गुलाम रसूल बलियावी के इस बयान से खूब हंगामा हुआ था और बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। अब जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने एक बार अपनी को दोहराते हुए कहा है कि वह अपने कर्बला वाले बयान पर कायम हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, "मैं मानता हूं कि मैंने कहा था कि हम (शहरों को) कर्बला में बदल देंगे और मैं इस पर कायम हूं। कर्बला का मतलब सब कुछ कुर्बान कर देना है, लेकिन इंसानियत और भाईचारे की कुर्बानी नहीं देनी है। इस समय देश में हमारे 18-20 साल के बच्चों को आतंकवादी बताकर उठा कर सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। अगर हमारे बच्चे विरोध करने जाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट लाया जाना चाहिए।"

