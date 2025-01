Jammu & Kashmir: पीएम मोदी ने किया Z-Morh टनल का उद्घाटन, जानिए इसकी खासियत

Jammu & Kashmir: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है, जिससे सोनमर्ग पर्यटक स्थल तक पूरे साल पहुंचना सुलभ हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे।

अब्दुल्ला ने कहा कि यह सुरंग सोनमर्ग को प्रसिद्ध गुलमर्ग स्कीइंग रिसॉर्ट शहर की तरह शीतकालीन खेल स्थल के रूप में विकसित करने में सक्षम बनाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह करीब पौने 11 बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे और सुरंग के उद्घाटन के वास्ते सोनमर्ग के लिए रवाना हो गए। यह सुरंग रक्षा के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समारोह के लिए रविवार को श्रीनगर पहुंचे। उद्घाटन समारोह में मोदी के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे।

#WATCH | Sonamarg, Jammu & Kashmir: Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Z-Morh tunnel CM Omar Abdullah, LG Manoj Sinha and Union Minister Nitin Gadkari were also present. (Source: DD/ANI) pic.twitter.com/kS3jjgonfK

मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच दो लेन की सड़क सुरंग 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई गई है। इसमें आपात स्थिति के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा निकास मार्ग भी है। समुद्र तल से 8,650 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग भूस्खलन और हिमस्खलन वाले मार्गों से हटकर लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसम में संपर्क को बढ़ाएगी।

Jammu & Kashmir: Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Z-Morh tunnel in Sonamarg. (Source: DD/ANI) pic.twitter.com/NfAs22Aflk

पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री मोदी का उन श्रमिकों से मिलने का कार्यक्रम है, जिन्होंने इस सुरंग को बनाने के लिए कठोर परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक काम किया।

उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए गडकरी भी सोनमर्ग पहुंचे थे।

नितिन गडकरी ने “इंजीनियरिंग के चमत्कार” की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुरंग पूरे साल निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगी और श्रीनगर और लद्दाख के बीच निर्बाध यातायात प्रवाह सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे श्रीनगर से लेह तक स्थानीय कृषि वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही भी सुगम होगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और संपर्क भी तेज होगा।

#WATCH | Jammu & Kashmir: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Z-Morh tunnel in Sonamarg today.



CM Omar Abdullah and LG Manoj Sinha, Union Minister Nitin Gadkari are also present.



(Source: DD/ANI)#KashmirOnTheRisepic.twitter.com/GF7rwZaVn1