हिमस्खलन और भूस्खलन की चपेट में जम्मू-कश्मीर; रामबन 13 घर क्षतिग्रस्त, सोनामर्ग में 10 घरों और 10 दुकानों की तबाही

Highlights जम्मू-कश्मीर में हिमस्खलन और भूस्खलन से लोगों की मुश्किले बढ़ी रामबाग और सोनामर्ग में घरों, सड़कों पर दरारें अभी तक इस घटना में किसी से हताहत होने की सूचना नहीं है

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में हिमस्खलन और भूस्खलन ने कहर बरपा रखा है। यहां जनता को हिमस्खलन और भूस्खलन के कारण काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में हिमस्खलन और भूस्खलन की दो घटनाओं में दो दर्जन से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 10 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं अभी भी तबाही का अंदेशा इसलिए बना हुआ है क्योंकि मौसम विभाग 10 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी दे रहा है।

कल देर शाम सोनामर्ग के रेजान गांव में प्रकृति का कहर बरपा तो 10 मकान और 10 ही दुकानें हिमस्खलन की चपेट में आ गईं। कोई जान-माल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन 18 से अधिक पालतू जानवरों को जरूर खोना पड़ा है। जानकारी के अनुसार, असम राइफल्स की 34वीं यूनिट के जवानों ने मौके पर पहुंच कर राहत कार्य चलाया तो कहीं जाकर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सका था।

J&K | Cracks & damage to roads in Ramban, 13 houses damaged due to landslides.



A local, Abdul Ghani says "13 houses, incl mine, damaged; 6 of them have completely collapsed. We've been given tents & some utensils. We request the Govt to adjust us somewhere. We're homeless now." pic.twitter.com/rn3OxuCaNF