जम्मू-कश्मीर: पुलिस का दावा, पुलवामा में जैश के दो आतंकी 25 हथगोलों के साथ पकड़े गए

Highlights पुलवामा में जैश-ए-मुहम्मद के दो आतंकियों को 25 हथगोलों के साथ पकड़ा गया पुलवामा पुलिस और सेना की 55 आरआर की एक विशेष टीम ने चलाया था अभियान दोनों मददगारों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है

जम्मू: कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उसने आज पुलवामा में जैश-ए-मुहम्मद के दो आतंकियों को 25 हथगोलों और अन्य गोला बारूद के साथ पकड़ कर एक बड़े आतंकी हमले को टाल दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या दोनों आतंकियों को इतने हथगोलों के साथ कल यानि 14 फरवरी को पुलवामा हमले की पांचवीं बरसी पर हमलों का टास्क दिया गया था?

पुलिस ने एक बयान में बताया कि उसने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद के साथ जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि पुलवामा के सामान्य क्षेत्र में हथियारों की खेप की डिलीवरी के संबंध में विशिष्ट इनपुट पर पुलवामा पुलिस और सेना की 55 आरआर की एक विशेष टीम का गठन किया गया और विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर गुप्त रूप से तैनात किया गया। थाना लिटर के नैना भाटपोरा थाना क्षेत्र में दो स्कूटी सवार संदिग्ध खेप बैग के साथ घूमते देखे गए। गुप्त दल ने कार्रवाई करते हुए चतुराई से दोनों को दबोच लिया और कैश बरामद कर लिया।

Pulwama Police arrested 2 terrorist associates of JeM outfit with the assistance of 55 RR & 182 Bn CRPF. Incriminating material and ammunition recovered from their possession. Case under relevant sections of law has been registered: J&K Police