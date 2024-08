Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: टिकट बंटवारे पर जम्मू BJP दफ्तर में जोरदार हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष ने खुद को कमरे में किया बंद

Highlights J & K Assembly Election 2024: भाजपा की दूसरी लिस्ट पर जोरदार जम्मू दफ्तर में हंगामा J & K Assembly Election 2024: हालांकि, अभी टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची हो रही है J & K Assembly Election 2024: क्योंकि पहली लिस्ट की 44 में सिर्फ 15 सीटों पर लगी मुहर

Jammu & Kashmir Assembly Election 2024: भाजपा की आज सुबह पहली लिस्ट 10 बजे जारी हुई थी, जिसमें करीब 44 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी थी। लेकिन, पहली सूची में दो पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कवींद्र गुप्ता का नाम होने के कारण सामने आई लिस्ट को रोक दिया था। मगर अब फिर से एक बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले चरण को लेकर 15 नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। लेकिन, एक बार फिर से इन नामों के सामने आने के बाद जम्मू भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपने आपको दफ्तर में बंद कर लिया।

इस बीच जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "जम्मू-कश्मीर में चुनावी बिगुल के बीच, बीजेपी ने चयन प्रक्रिया के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अपनी पहली सूची में, पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। आखिरी पहले चरण के लिए नामांकन का दिन 27 अगस्त है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची जारी करेगी। हम कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं।''

#WATCH | Jammu: J&K BJP President Ravinder Raina said, "Amidst the election bugle in Jammu and Kashmir, BJP has announced its candidates after a selection process...In its first list, the party has released names of candidates for the first phase of polls. The last day of… pic.twitter.com/q4SylDTqRA

जम्मू-कश्मीर चुनाव में एक भाजपा कार्यकर्ता परेश कुमार शर्मा ने कहा, "हम जब से वोटर बने हैं तब से बीजेपी के साथ हैं। वे उन कार्यकर्ताओं को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ रहे हैं। ओमी खजूरिया जम्मू उत्तर में एक जाना माना चेहरा हैं, लेकिन जो नेता आए हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस से श्याम लाल शर्मा को टिकट दिया गया है, उन्हें वहां कोई नहीं जानता इसके बारे में पूछें।''

जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पार्टी कार्यकर्ता श्याम लाल शर्मा के स्थान पर ओमी खजुरिया के लिए पार्टी टिकट की मांग करने के लिए जम्मू में भाजपा कार्यालय में एकत्र हुए थे।

VIDEO | J&K elections: "We are with the BJP ever since we became the voters. Why are they ignoring those workers who have been with the BJP. Omi Khajuria is a known face in Jammu North, but ticket is being given to a leader who has come from Congress. Shyam Lal Sharma has been… pic.twitter.com/D1X0IgUUnj