Jalandhar Lok Sabha bypoll: सांसद संतोख सिंह के निधन के बाद खाली जालंधर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पत्नी को दिया टिकट, जानें कब हो सकता है चुनाव

Jalandhar Lok Sabha bypoll: पंजाब के जालंधर में जल्द ही उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने दिवंगत सांसद संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। संतोख सिंह चौधरी का इसी साल जनवरी में निधन हो गया था।

The Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, has approved the candidature of Smt. Karamjit Kaur Chaudhary as party candidate to contest the forthcoming bye-election to the Lok Sabha from 4-Jalandhar-SC Parliamentary Constituency of Punjab. pic.twitter.com/mEwlpX3s1r