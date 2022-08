गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे पर जयवीर शेरगिल ने दी प्रतिक्रिया, कहा- पार्टी में चल रहा 'कांग्रेस तोड़ो अभियान'

Highlights गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर जयवीर शेरगिल ने प्रतिक्रिया दी।

नई दिल्ली:गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा, "बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है।" वहीं, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर जयवीर शेरगिल ने प्रतिक्रिया दी।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अब एक वरिष्ठ नेता इसे पीए का क्लब बनने की बात कर रहा है और सुरक्षा गार्डों से पता चलता है कि कांग्रेस में पनप रही इस पूरी मंडली संस्कृति से हर उम्र के नेता निराश हैं। दरअसल, यह दल कांग्रेस के भीतर 'कांग्रेस तोड़ो अभियान' पर काम कर रहा है, सभी नेक नेताओं को बाहर कर रहा है। यह पत्र इस 'दरबारी' संस्कृति से परेशान हजारों नेकदिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बयां करता है।"

