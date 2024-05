"दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ": जयराम रमेश ने की बीजेपी के चुनावी भविष्य की भविष्यवाणी, कहा- "2024 में 2004 दोहराया जाएगा"

Highlights जयराम रमेश ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे की भविष्यवाणी की उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि 3 राउंड के अंत में हमने 2004 में जो देखा, वह 2024 में दोहराया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह एक निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को हुए पहले दौर के बाद यह बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी भारत के उत्तर, दक्षिण और मध्य भागों में पूरी तरह से साफ हो जाएगी।

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "दूसरे दौर के बाद 27 तारीख को यह और भी स्पष्ट हो गया कि भाजपा पूरे दक्षिण भारत में पूरी तरह से साफ हो जाएगी और भारत के उत्तर और मध्य भाग में 2019 में इसकी संख्या आधी हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि 3 राउंड के अंत में हमने 2004 में जो देखा, वह 2024 में दोहराया जा रहा है।"

जयराम रमेश ने आगे कहा, "कांग्रेस और उसके सहयोगियों (इंडी गठबंधन) को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। यह एक निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी। ऐसा क्यों किया गया?"

#WATCH | Delhi: Congress General Secretary in-charge Communications, Jairam Ramesh says, "After the first round of 19th April, it was very clear - Dakshin mein BJP saaf, uttar mein BJP half. After the second round, on 27th, it became even clearer that the BJP is going to be…