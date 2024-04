Jagat Prakash Nadda In Haridwar: 'वो लोग कभी मंदिर नहीं जाते पर चुनाव...' जेपी नड्डा ने मंदिर में किया दर्शन

Highlights हरिद्वार में गरजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जेपी नड्डा बोले, वो लोग मंदिर नहीं जाते हैं जेपी नड्डा ने कहा मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और इंडी अलायंस वाले कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ

Jagat Prakash Nadda In Haridwar: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डालोकसभा चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनाव में करते हैं। वो लोग कभी मंदिर नहीं जाते पर चुनाव के समय में मंदिरों में दर्शन करते हैं। नड्डा ने नाम लिए बगैर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री हर पल देश के नाम, समाज के नाम, देश के पुनर्जागरण के नाम पर काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग धर्म का प्रयोग चुनावी समय में करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं, जनेऊ पहनकर दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये लोग धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'यही समय है, सही समय है'। ये जो सही समय है, ये भारत के गौरव का है। मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और इंडी अलायंस वाले कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। ये इसलिए भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सभी परिवारवादी पार्टियां हैं और इनको अपने परिवार को बचाना है।

मोदी के नेतृत्व में किसान, महिला, युवा और गरीब... सभी का सशक्तिकरण हुआ है। मोदी सरकार ने उज्ज्वाल योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उनको धुएं से राहत दिलाई। गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत छत मिला। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा है।

मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है। आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और अति गरीबी एक प्रतिशत से भी कम हो गई है। मोदी ने अब राजनीति की परंपरा बदल दी है। कांग्रेस लोगों को जातियों में बांटकर, एक-दूसरे को लड़ाकर, तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति करते थे। आज मोदी के नेतृत्व में विकास और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चल पड़ी है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections