कोविन टीकाकरण 'डेटा लीक' की जांच कर रहा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय: रिपोर्ट

Highlights सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, "यह पुराना डेटा है, हम अभी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मंत्रालय ने कहा है कि हमने उसी के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है टीएमसी नेता साकेत गोखले के मुताबिक, टेलीग्राम बॉट ने लीक डेटा को दिखाया

नई दिल्ली: टेलीग्राम पर कथित तौर से कोविन-पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के अलावा राजनीतिक दलों और वरिष्ठ नौकरशाहों के हाई-प्रोफाइल राजनेताओं की व्यक्तिगत जानकारी सामने आने के बाद आईटी मंत्रालय हरकत में आ गया है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कथित तौर पर कोविड टीकाकरण डेटा लीक मामले की जांच कर रहा है।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने सोमवार को दावा किया कि बॉट ने कथित तौर पर राज्यसभा सांसदों संजय राउत और डेरेक ओ ब्रायन और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम सहित अन्य की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया।

समाचार एजेंसी एएनआई ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, "यह पुराना डेटा है, हम अभी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हमने उसी के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है।"

It is old data, we are still verifying it; we have sought a report regarding the same: Sources in Ministry of Electronics and Information Technology on alleged Covid vaccination data leak