ISRO ने अपना 100वां मिशन किया लॉन्च, अंतरिक्ष भेजा जीएसएलवी-एफ15 एनवीएस-02 रॉकेट

ISRO 100th Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज इतिहास रच दिया है। इसरो ने बुधवार को सुबह 6:23 बजे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-02 को ले जाने वाले अपने जीएसएलवी-एफ15 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का 100वां मिशन है।

#WATCH | Tirupati , Andhra Pradesh: ISRO launchs its 100th mission, the NVS-02 navigation satellite aboard the launch vehicle GSLV-F15 from Sriharikota in Andhra Pradesh at 6.23 am today. (Source: ISRO) pic.twitter.com/n5iY9N8N0p

यह मिशन अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन के लिए भी पहला था, जिन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है। यह इस साल इसरो का पहला उद्यम है। जैसे ही 27.30 घंटे की उल्टी गिनती समाप्त हुई, 50.9 मीटर लंबा रॉकेट, अपनी पूंछ से घना धुआं छोड़ते हुए, श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से शानदार ढंग से उड़ा।

ISRO tweets, " Mission Success! The GSLV-F15/NVS-02 mission has been successfully accomplished. India reaches new heights in space navigation!" pic.twitter.com/cakY5Im6Al

जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी-एफ15) ​​जीएसएलवी-एफ12 मिशन का अनुसरण करता है, जिसने 29 मई, 2023 को नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-01 को सफलतापूर्वक ले जाया था, जो दूसरी पीढ़ी के पहले सैटेलाइट में से एक है।

इसरो ने कहा कि सैटेलाइट के प्रमुख अनुप्रयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, सटीक कृषि, बेड़े प्रबंधन, मोबाइल उपकरणों में स्थान आधारित सेवाएं, सैटेलाइट के लिए कक्षा निर्धारण, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (IoT) आधारित अनुप्रयोग, आपातकालीन और समय सेवाएं होंगी।

Union Minister Jitendra Singh tweets, "100th Launch: Congratulations ISRO for achieving the landmark milestone of 100th Launch from Sriharikota. It’s a privilege to be associated with the Department of Space at the historic moment of this record feat. Team ISRO, you have once… pic.twitter.com/FftMiejFFt