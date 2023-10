Israel-Palestine conflict: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हमास के हमले को आतंकी कृत्य बताया, कहा- फिलिस्तीनियों के लिए भी एक कठिन स्थिति

Highlights इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान थरूर ने हमास के हमले को आतंकी कृत्य बताया फिलिस्तीनियों के लिए एक कठिन स्थिति है

Israel-Palestine conflict: इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि पूरी स्थिति इजराइल में राष्ट्रीय अवकाश के दौरान हमास द्वारा किए गए अचानक हमले से भड़की है। थरूर ने हमास के हमले को आतंकी कृत्य भी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजराइल को पूर्ण समर्थन दिए जाने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है।

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर शशि थरूर ने कहा, "सबसे पहले पूरी स्थिति इजराइल में राष्ट्रीय अवकाश के दौरान हमास द्वारा किए गए अचानक हमले से भड़की है। यह एक आतंकी ऑपरेशन था। उन्होंने निर्दोष नागरिकों, बच्चों को मार डाला। बुजुर्ग लोग, और युवा एक संगीत समारोह में भाग ले रहे थे। हमास ने जो किया उसके लिए किसी भी औचित्य को स्वीकार करना वास्तव में असंभव था। मैं निश्चित रूप से आतंकवादी कृत्य की निंदा में शामिल हूं।"

