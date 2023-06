Cyclone Biparjoy: रिग में फंसे 50 कर्मियों को इंडियन कोस्टगार्ड ने सुरक्षित निकाला बाहर, रेस्क्यू का वीडियो आया सामने

Highlights चक्रवात 'बिपरजॉय' के आने से पहले इंडियन कोस्टगार्ड ने एक बड़ा रेस्क्यू किया है। इस रेस्क्यू में एक रिग में फंसे 50 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस घटना का एक वीडियो भी इंडियन कोस्टगार्ड द्वारा जारी किया गया है जिसमें रेस्क्यू को दिखाया गया है।

नई दिल्ली: भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्टगार्ड (Indian Coast Guard) ने गुजरात के ओखा तट पर एक जैक-अप रिग से 50 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये कर्मी जैक-अप रिग 'की सिंगापुर'के लिए काम करते है और इसमें काम करने वाले सभी 50 कर्मियों को सुरक्षित आज बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है।

भारतीय तटरक्षक ने इस बचाव अभियान का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कर्मियों को बचाते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि चक्रवात 'बिपरजॉय' काफी तेजी से भारत और पाकिस्तान की ओर आ रहा है और गुरुवार को इसके कच्छ और कराची में टकराने की संभावना जताई जा रही है।

इस वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे भारतीय तटरक्षक ALH Mk-III नामक हेलीकॉप्टर से इन कर्मियों की जान बचा रहे हैं और उनका रेसक्यू कर रहे है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि हेलीकॉप्टर चालु है और कुछ कर्मी उसमें सवार होने के लिए वहां आ रहे है। क्लिप में भारतीय तटरक्षक के जवान भी दिखाई दे रहे है।

In a nerve-racking mission, @IndiaCoastGuard Ship Shoor & ALH Mk-III (CG 858) augmented for evacuation of 50 personnel from Jack up rig “Key Singapore” off #Okha, #Gujarat. All 50 crew (26 crew on 12th Jun and 24 crew today) evacuated safely. pic.twitter.com/JYbTsn8GbJ