भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और इससे ऊपर के अधिकारियों की वर्दी में होने वाला है बड़ा बदलाव, जानिए इस बारे में

नई दिल्ली: भारतीय सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि भारतीय सेना ने अब ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी अपनाने का फैसला किया है। इस वर्दी का उनके कैडर या नियुक्ति से कोई संबंध नहीं होगा। हालांकि सेना में कर्नल और उससे नीचे के रैंक वाले सभी अधिकारियों की वर्दी में कोी बदलाव नहीं किया जाएगा।

यह फैसला काफी विस्तृत विचार-विमर्श होने के बाद लिया गया है और यह हाल में हुए सेना कमांडरों के एक सम्मेलन में हुआ है। सूत्रों की माने तो ब्रिगेडियर और ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के हेडगियर, शोल्डर रैंक बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते पहले से ये अब और स्टैंडर्ड होंगे।

The Indian Army has decided to adopt a common uniform for Brigadier and above rank officers irrespective of the parent cadre and appointment. The decision was taken after detailed deliberations during the recently concluded Army Commanders' Conference: Sources