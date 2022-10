देश को बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी दुश्मनों से है ज्यादा खतरा- सरदार पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी

Highlights गुजरात में सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने अंदरूनी दुश्मनों के बारे में बोला है। उन्होंने कहा है कि देश को बाहरी शत्रुओं के मुकाबले अंदरूनी दुश्मनों से ज्यादा खतरा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देशवासियों को जाति-भाषा-नस्ल के आधार पर बांटने की कोशिश की जाती है।

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत के दुश्मन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इस तरह के प्रयासों के खिलाफ हिन्दुस्तान को दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती ‘‘राष्ट्रीय एकता दिवस’’ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएम मोदी ने रविवार को गुजरात के मोरबी में पुल टूट जाने से हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं एकता नगर में हूं लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा है। शायद ही जीवन में मैंने बहुत कम ऐसी पीड़ा अनुभव की होगी। एक तरफ करूणा से भरा पीड़ित दिल है तो दूसरी ओर कर्त्तव्य पथ है। जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा हैं, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।’’

इस हादसे में कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई। यह पुल करीब एक सदी पुराना था और मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के बाद हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया था। पटेल की जयंती ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाई जाती है। मोदी ने कहा कि भारत के लिए, इसकी एकता कभी भी एक आवश्यकता नहीं रही है बल्कि यह इसकी विशिष्टता रही है।

Like in the past, forces that were perturbed due to India's progress exist today too. They make attempts to break & divide us. Narratives are created to pit us against each other in the name of castes. Attempts are made to divide us in the name of regions:PM Modi in Kevadiya, Guj pic.twitter.com/THro8MVyDw