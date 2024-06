लोकसभा चुनाव 2024 में 64.2 करोड़ लोगों के मतदान करने के साथ भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड: चुनाव आयोग

Highlights भारत ने लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। न्होंने कहा, "अब मीम बनाने वाले कह सकते हैं कि 'लापता जेंटलमैन' वापस आ गए हैं।" कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करीब चार लाख वाहनों, 135 विशेष ट्रेनों और 1,692 उड़ानों का इस्तेमाल किया गया।

नई दिल्ली: भारत ने लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को यह बात कही। राजीव कुमार ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी दल और डेढ़ करोड़ से अधिक मतदान तथा सुरक्षा कर्मी शामिल रहे।

कुमार ने कहा, "भारत ने इस साल लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया।" निर्वाचन आयुक्तों को सोशल मीडिया पर कुछ मीम में 'लापता जेंटलमैन' नाम दिए जाने के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, "हम हमेशा यहीं थे, कभी नदारद नहीं रहे।" उन्होंने कहा, "अब मीम बनाने वाले कह सकते हैं कि 'लापता जेंटलमैन' वापस आ गए हैं।"

#WATCH | On Lok Sabha elections, CEC Rajiv Kumar says, "We have created a world record of 642 million voters. This is 1.5 times voters of all G7 countries and 2.5 times voters of 27 countries in EU." pic.twitter.com/MkDbodZuyg