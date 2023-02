BBC के दिल्ली-मुंबई दफ्तर में पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के फोन जब्त: सूत्र

Highlights बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में मंगलवार को आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की ओर से इसे छापा नहीं बल्कि सर्वे बताया गया है। दिल्ली में कर्मचारियों को फोन जब्त किए गए, ऑफिस भी बंद किया गया।

नई दिल्ली: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर में आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कर्मचारियों और पत्रकारों के फोन जब्त किए गए हैं। सूत्रों ने साथ ही बताया कि कर्मचारियों को घर जाने को कहा गया है और दफ्तर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में बीबीसी का ऑफिस KG मार्ग के HT हाउस बिल्डिंग में स्थित है।

बता दें कि हाल ही में गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी, जिसे लेकर विवाद मचा था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिंक तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश भी दिए थे।

