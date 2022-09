"अगर बीजेपी शासित राज्यों में रेप हो रहा है तो वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्या?" गिरिराज पर पलटवार करते हुए बोले तेजस्वी यादव

Highlights तेजस्वी यादव ने कहा, इस तरह के बयान से उन्हें (गिरीराज सिंह) बचना चाहिए डिप्टी सीएम ने पूछा- उत्तर प्रदेश में रोज होते हैं बड़े अपराध, क्या वहां है 'राम-राज'? उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म 'बड़का झूठा पार्टी' बताया

पटना:बिहार के बेगूसराय में हुई फायरिंग की घटना को लेकर विपक्षी दल भाजपा महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घटना के पीछे सीएम नीतीश कुमार का हाथ होने वाले बयान पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। गुरुवार को उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने उनपर तीखा हमला करते हुए कहा, "अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध हो रहा है, तो क्या यह उनका सीएम कर रहा है? अगर वहां बलात्कार हो रहा है, तो क्या यह उनका सीएम कर रहा है?" ये सब गलत बात है।

तेजस्वी यादव ने कहा, इस तरह के बयान से उन्हें (गिरीराज सिंह) बचना चाहिए। केंद्र में दो-दो मंत्रालय उनके प्रभार में हैं और इस तरह का अगर बयान कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। बेगूसराय की घटना को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, कुछ लोग (बेगूसराय) घटना को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यह 'जनता राज' है। बीजेपी का फुल फॉर्म 'बड़का झूठा पार्टी' है। वे ऐसा कभी नहीं करते जैसा वे कहते हैं, वे केवल लोगों को बांटते हैं और समाज में जहर घोलते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा किस आधार पर हमारी कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती है। उत्तर प्रदेश में रोज होते हैं बड़े अपराध, क्या वहां है 'राम-राज'?

#WATCH | "If crime is happening in BJP-ruled states, is it their CM doing it? If there is a rape happening, is it their CM who is doing it?" Dy CM Bihar Tejashwi Yadav slams Union Min Giriraj Singh on his statement deducing that CM Nitish Kr was behind Begusarai firing incident pic.twitter.com/e0xdp1b0Kx