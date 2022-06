दिल्ली वालों को 11 जून से मिल सकती है लू से राहत, IMD का पूर्वानुमान- बूंदाबांदी भी होने की संभावना

Highlights 11 जून से लू का असर खत्म होगा। आईएमडी के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है।

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली को 11 जून से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है क्योंकि उस समय से लू की स्थिति कम हो सकती है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सप्ताहांत के आसपास बादल छाए रहने और बूंदा बांदी होने की संभावना है।

समाचार एजेंसी एएनआई को आईएमडी अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर लू की स्थिति 8 जून और/या 9 जून तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 11 जून को बादल छाए रहने और बूंदा बांदी होने की संभावना है। 11 जून से लू का असर खत्म होगा। आईएमडी के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है।

As far as monsoon is concerned, it has advanced into some more parts of Tamil Nadu. Heavy rainfall expected in northeast India: RK Jenamani, Senior Scientist, IMD pic.twitter.com/qglMf3EEEZ