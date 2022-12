"56 इंच का सीना है तो दिखाएं, प्रधानमंत्री बुजदिली न दिखाएं, आखिर चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं?", ओवैसी ने तवांग विवाद पर कहा

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग विवाद पर कहा कहां है पीएम मोदी का 56 इंच का सीना, दिखाएं उसे ओवैसी ने कहा कि आखिर प्रधानमं6ी नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं, बताएं हमें तवांग विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की ओर से बुजदिली दिखाई जा रही है

दिल्ली: तवांग विवाद को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में घमासान मचा हुआ है। बीते 9 दिसंबर की घटना की जानकारी अब होने के कारण बिफरे विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा व्यंग्य करते हुए आरोप लगाया है कि पीएम मोदी चीन से दहशतजदा रहते हैं।

हैदराबाद से लोकसभा सांसद ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि पार्लियामेंट चल रही है लेकिन आप बताते नहीं हैं। आप पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखेंगे। इसके साथ ही ओवासी ने जी-20 बैठक का जिक्र करते हुए कहा, "सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। नाम लीजिए न आप, आपने तो हाथ मिलाया था, उठकर, जाकर। देख लिया आपने नतीजा क्या निकला।"

AIMIM chief and Hyderabad MP @asadowaisi moves adjournment motion, demand discussion in parliament over #Tawang clash. #chinaborder#IndianArmypic.twitter.com/NoYnTjjkK5