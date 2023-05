'अगर सोनिया गांधी में दम है तो राजस्थान में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा कर दिखाएं', भाजपा नेता सीपी जोशी ने दी चेतावनी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 5, 2023 08:06 AM

भाजपा ने कहा कि यदि कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया तो ना सिर्फ राजस्थान वरन संपूर्ण भारतवर्ष से उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा।

तस्वीरः सोशल मीडिया