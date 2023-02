देश को ठीक रखना है तो जरूरी है कि पीएम मोदी की राजनैतिक कब्र खोदी जाए: उदित राज

Highlights 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' नारे के सवाल पर कांग्रेस नेता उदित राज दे रहे थे जवाब कांग्रेस नेता ने नारे को लेकर कहा कि यह एक राजनैतिक भाषा होती है बोले- जब पीएम 'कांग्रेस-मुक्त भारत' की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह कांग्रेस को मारना चाहते हैं

रायपुर: कांग्रेस नेता उदित राज ने 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' नारे से जुड़े विवाद में शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर देश को स्वस्थ रखना है तो जरूरी है कि पीएम मोदी की राजनैतिक कब्र खोदी जाए। एएनआई से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, यह एक राजनीतिक भाषा है। जब पीएम 'कांग्रेस-मुक्त भारत' की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह कांग्रेस को मारना चाहते हैं या इसे डीरजिस्टर करना चाहते हैं? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उदित राज ने कहा, अगर देश को स्वस्थ रखना है तो जरूरी है कि पीएम मोदी का राजनैतिक कब्र खोदी जाए।

गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद सरकार और कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के बीच में तनातनी भी देखने को मिली थी। कांग्रेसी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के खिलाफ ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ के नारे लगाते हुए सुनाई दिये थे। जिसके जवाब में शुक्रवार को शिलॉन्ग में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कह रहा है- मोदी तेरा कमल खिलेगा।

#WATCH |On Congress' slogan ‘Modi teri kabar khudegi’, Udit Raj says, "It's a political language.When PM speaks of 'Congress-mukt Bharat',does he mean he wants to kill Congress or deregister it?...If country has to be healthy,essential that 'rajnaitik kabar' of PM Modi be dug..." pic.twitter.com/kPM1WIIsO0