बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर वायुसेना का हॉक विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

Highlights IAF का एक हॉक ट्रेनर विमान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार दोनों पायलट संभावित त्रासदी को टालते हुए सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे जानमाल के नुकसान या नागरिक संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है

कोलकाता: भारतीय वायु सेना (IAF) का एक हॉक ट्रेनर विमान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट संभावित त्रासदी को टालते हुए सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। जानमाल के नुकसान या नागरिक संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। आईएएफ के एक बयान में कहा गया है कि दुर्घटना के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) का गठन किया गया है। सीओआई संभावित तकनीकी खराबी या मानवीय त्रुटि सहित घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी।

भारतीय वायुसेना के आधिकारिक एक्स हैंडल ने पोस्ट किया, “भारतीय वायु सेना का एक हॉक ट्रेनर विमान आज एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। कोई जानमाल का नुकसान या नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ।''

One Hawk trainer aircraft of the Indian Air Force met with an accident at Kalaikunda, West Bengal today during a training sortie. Both the pilots ejected safely.

A Court of Inquiry has been constituted to find out the cause of the accident. No loss of life or damage to civilian…