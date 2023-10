वायुसेना की बढ़ी ताकत, एचएएल ने IAF को सौंपा पहला लाइट कॉम्बैट ट्विन-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट

Highlights हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने बुधवार को वायु सेना को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) ट्विन-सीटर ट्रेनर संस्करण विमान सौंप दिया। ऐसे आठ एयरक्राफ्ट सेना को सौंपे जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो इसके बाद वायुसेना की ताकत काफी मजबूत हो जाएगी।

बेंगलुरु: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने बुधवार को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की मौजूदगी में बेंगलुरु में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) ट्विन-सीटर ट्रेनर संस्करण विमान सौंप दिया। ऐसे आठ एयरक्राफ्ट सेना को सौंपे जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो इसके बाद वायुसेना की ताकत काफी मजबूत हो जाएगी।

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, "एचएएल ने आज एक बार फिर इतिहास रचा है। इन 9 वर्षों में, हम कदम दर कदम शीर्ष पर जा रहे हैं। आज, ट्विन-सीटर एलसीए तेजस राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह एक अविस्मरणीय है।" रक्षा राज्य मंत्री ने कहा- ऐतिहासिक दिन...यह भी ऐतिहासिक है कि इनका निर्माण एचएएल द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। हम आत्मनिर्भर के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। एचएएल ने इस श्रृंखला में एक इनपुट जोड़ा है...

