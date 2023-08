'विपक्ष की गालियों और अपशब्दों का मैं टॉनिक बना देता हूं' - लोकसभा में पीएम मोदी

Highlights भारत की उपलब्धियों पर कांग्रेस समेत कुछ दलों को ऐतराज है- पीएम मोदी विपक्ष ने फील्डिंग का आयोजन किया, लेकिन चौके-छक्के यहीं से लगे - पीएम मोदी जो सच्चाई दुनिया को दूर से देखती है वो इनको नहीं दिखता है - पीएम मोदी

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम ने कहा कि आपने इस प्रस्ताव पर किस तरह की चर्चा की है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि ‘आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं’। विपक्ष ने फील्डिंग का आयोजन किया, लेकिन चौके-छक्के यहीं से लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लिए मेरे खिलाफ सबसे प्रिय नारा क्या है, मोदी तेरी क्रब खुदेगी। ये इनका पसंदीदा नारा है। मेरे लिए इनकी गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "Vipaksh ke logon ko ek secret vardaan mila hua hai ki jiska bhi yeh log bura chahenge uska bhala hi hoga.' One such example is standing before you. '20 saal ho gaye kya kuch nahi hua par bhala hi hota gaya.." pic.twitter.com/uT8vjtHvSC

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ ऐसी चीजें भी नजर आईं जो पहले कभी नहीं देखा। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता का नाम बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार ने उसका नेतृत्व किया। 2003 में सोनिया गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी ने विषय को आगे बढ़ाया। इस बार अधीर बाबू का क्या हाल हो गया। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलना का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने कहा तो अध्यक्ष जी ने आपने उनको मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर हैं।"

#WATCH | PM Modi says, "A few things in this No Confidence Motion are so strange that they were never heard or seen before, not even imagined...The name of the Leader of the largest Opposition party was not among the speakers...This time, what has become of Adhir ji (Adhir Ranjan… pic.twitter.com/NXdGzauxjT