Huge Security Breach In Parliament: दो दर्शक सदन के भीतर कूदे, जूते से कुछ चीज निकाली, गैस फैलनी शुरू हुई, देखें वीडियो

Highlights कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति सदन में कूद गया और इधर-उधर भागने लगा। राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

Huge Security Breach In Parliament: बुधवार को दोपहर 1.02 बजे संसद में शून्यकाल के दौरान एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें लगता है कि लोकसभा में दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदे हैं। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि दर्शक दीर्घा से दो लोग लोकसभा कक्ष में कूदे और जूते से कुछ ऐसी चीज निकाली, जिससे गैस फैलनी शुरू हो गई।

#WATCH | Delhi: The two people protesting with colour smoke outside the Parliament, in front of Transport Bhawan were detained by Police and taken to Parliament Street Police Station. pic.twitter.com/ja9IgU7P9k — ANI (@ANI) December 13, 2023

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दो दर्शक सदन के भीतर कूद गया, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में शून्यकाल के दौरान दोपहर करीब एक बजे दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति सदन में कूद गया और इधर-उधर भागने लगा। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

#WATCH | Delhi: Two protestors, a man and a woman have been detained by Police in front of Transport Bhawan who were protesting with colour smoke. The incident took place outside the Parliament: Delhi Police pic.twitter.com/EZAdULMliz — ANI (@ANI) December 13, 2023

संसद वीर शहीदों को नमन कर रहा है। 2001 में संसद पर हमला हुआ था। 2023 में भी गंभीर चूक देखने को मिली है। दो व्यक्ति आगंतुक गैलरी से कूद गए और लोकसभा कक्ष में भाग गए। सदन के सीसीटीवी सिस्टम में फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। गहरे नीले रंग की शर्ट पहने हुए पकड़ से बचने के लिए डेस्क के पार छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है।

#WATCH | Security breach in Lok Sabha | TMC MP Sudip Bandyopadhyay says, "It was a terrible experience. Nobody could guess what was their target and why were they doing this. We all left the House immediately, but it was a security lapse. How could they enter with instruments… pic.twitter.com/efnwGGTdvJ — ANI (@ANI) December 13, 2023

दूसरा आगंतुक गैलरी में धुआं छिड़क रहा है। दोनों व्यक्तियों को लोकसभा सांसदों और सुरक्षा कर्मचारियों ने काबू कर लिया। अचानक चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, "उसे पकड़ो, उसे पकड़ो"। संसद भवन के अंदर जाने की अनुमति देने से पहले चैंबर में घुसे दो लोगों ने पांच स्तरों की सुरक्षा को पार कर लिया था।

#WATCH | Security breach in Lok Sabha | Shiv Sena (UBT) MP Arvind Sawant says, "...Nobody got injured. When they jumped down, the benches at the back were unoccupied so they were caught...Two ministers were in the House." pic.twitter.com/ig0Z1z2dCG — ANI (@ANI) December 13, 2023

