Prajwal Revanna Sex Video Case: कैसे लीक हुआ प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील वीडियो? ड्राइवर ने खोला राज

Prajwal Revanna Sex Video Case: जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो से राजनीतिक गलियारे में कोहराम मच गया है। वीडियो के वायरल होते ही तमाम विपक्षीयों ने सांसद के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। मगर सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान यह वीडियो कैसे और कब सामने आया? चुनावी माहौल में किसने प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील वीडियो लीक किया? इन सभी सवालों के जवाब में रेवन्ना के ड्राइवर ने बड़ा खुलासा किया है।

सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार्तिक नामक एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने जद (एस) नेता का सेक्स वीडियो लीक किया है। वायरल हो रहे कई वीडियो में कार्तिक नाम के एक व्यक्ति को पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स वीडियो लीक करने का दावा करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में कार्तिक ने खुद यह दावा किया कि वह प्रज्वल रेवन्ना का ड्राइवर रहा है। उसने कानूनी मामला चलाने के लिए भाजपा हासन नेता देवराजे गौड़ा को अश्लील क्लिप वाली पेन ड्राइवर दी थी।

वीडियो में कार्तिक ने बीजेपी नेता के अलावा किसी को भी पेन ड्राइव सौंपने से इनकार किया है। ड्राइवर ने कहा कि वह लोकसभा सदस्य प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोपों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को वीडियो दस्तावेज सौंपेंगे। कार्तिक ने कहा कि उन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक रेवन्ना के परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम किया है। अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होने के बाद पूर्व मंत्री के परिवार के साथ मतभेद के बाद उन्होंने पिछले साल नौकरी छोड़ दी थी। उस मामले में उन पर और उनकी पत्नी पर कथित तौर पर हमला किया गया था।

This man, his name is Karthik, claims he was Prajwal Revanna driver and he is the one who leaked the videos. Most of the videos are shot in the same room. If witnesses like this man and the women stand firm, Prajwal Revanna can be jail for long pic.twitter.com/jzuWmY03Kv