वीडियो: पीओके के मुसलमानों को भारतीय नागरिकता के सवाल पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह? देखिए

Highlights पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है - अमित शाह इसमें हिंदू-मुसलमान का सवाल ही पैदा नहीं होता है- अमित शाह जो मुसलमान हैं, वो भी हमारे हैं, और जो हिंदू हैं, वो भी हमारे हैं - अमित शाह

नई दिल्ली: भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया जा चुका है। हालांकि अब भी इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के सवाल पर अहम टिप्पड़ी की।

एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, "पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू-मुसलमान का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हां जो मुसलमान हैं, वो भी हमारे हैं, और जो हिंदू हैं, वो भी हमारे हैं।"

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का विरोध कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों पर अमित शाह ने कहा, "केजरीवाल जी बिना कुछ पढ़े बोलने के लिए माहिर व्यक्ति हैं। इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा है। शरणार्थियों को जेब कतरे और रेपिस्ट कहना ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल से सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या और घुसपैठिए आए हैं इनके लिए वे एक शब्द भी नहीं बोले।"

CAA and NRC are two different things. CAA doesn't have any provision to take away citizenship, it's a law that grants citizenship.



I urge our Muslim brothers and sisters to not fall for the lies of the Opposition.



- HM Shri @AmitShah#ShahAtIndiaToday



Watch the entire… pic.twitter.com/zcwSEa7Nvh