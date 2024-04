Mallikarjun Kharge On Modi: 'मोदी जी को हम नहीं डरा रहे वह सभी को डरा रहे हैं', पीएम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज

Highlights खड़गे ने कहा, हमारी '5 न्याय, 25 गारंटी' सबके लिए समान है जो लोग बांटना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक सुनियोजित लूट है, जो चंदा दे रहा है, सरकार उसे धंधा दे रही है

Mallikarjun Kharge On Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। खड़गे शनिवार को असम में थे। यहां प्रेस वार्ता के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि उन्हें डराने की कोशिश बंद कर दो। इस सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि हम पीएम मोदी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह हर किसी को डरा रहे हैं। सीबीआई, ईडी के साथ तो वह डरा रहे हैं हम कहां डरा रहे हैं। हम तो यह मानते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी चुना हुआ नेता अच्छा नेतृत्व कर सकता है।

