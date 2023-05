मणिपुर हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2023 09:14 AM

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को 10 पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक झड़पें हुईं थीं। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 73 लोग मारे गए, 231 घायल हुए हैं और धार्मिक स्थलों सहित 1,700 घरों को जला दिया गया, जिसने राज्य को हिलाकर रख दिया।

