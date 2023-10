शरद पवार के फिलिस्तीन वाले बयान पर सीएम हिमंत का तंज- 'ऐसा लगता है कि वो सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे'

Highlights सरमा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। इजरायल-हमास युद्ध को लेकर बुधवार को तीखी राजनीतिक बहस सामने आई, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने विपरीत विचार व्यक्त किए। गोयल ने बताया कि महत्वपूर्ण सुरक्षा घटनाओं के दौरान पवार सरकार में प्रमुख पदों पर रहे थे।

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार इस समय आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल के साथ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली अपनी टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हंगामे के बीच में हैं। पवार की टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे।

इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की स्थिति के संबंध में राकांपा नेता शरद पवार की कथित टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर सरमा ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि शरद पवार सुप्रिया (सुले) को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे।"

इससे पहले हमास द्वारा किए गए रॉकेट हमलों पर इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को कहा था कि भारत के विचार और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, "इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।" इजरायल-हमास युद्ध को लेकर बुधवार को तीखी राजनीतिक बहस सामने आई, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने विपरीत विचार व्यक्त किए।

#WATCH | Delhi: On NCP chief Sharad Pawar's reported statement regarding India's stance on the Israel-Palestine conflict, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "I think Sharad Pawar will send Supriya (Sule) to Gaza to fight for the Hamas." pic.twitter.com/JrTWwIOM9T — ANI (@ANI) October 18, 2023

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी शरद पवार की टिप्पणी पर निराशा व्यक्त की और दुनिया भर में आतंकवाद की निंदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गोयल ने बताया कि महत्वपूर्ण सुरक्षा घटनाओं के दौरान पवार सरकार में प्रमुख पदों पर रहे थे।

It is very disturbing when a senior leader like @PawarSpeaks ji makes preposterous statements on India’s stand on a terror attack in Israel. The menace of terrorism has to be condemned in all forms, in any part of the world. It is a pity that a person who has been India’s Defence… — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 18, 2023

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "यह बहुत परेशान करने वाली बात है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजरायल में आतंकी हमले पर भारत के रुख पर बेतुके बयान देते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत का रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री भी रहा है, आतंक से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है।"

Deeply shocked at the tragic loss of lives at the Al Ahli Hospital in Gaza. Our heartfelt condolences to the families of the victims, and prayers for speedy recovery of those injured.



Civilian casualties in the ongoing conflict are a matter of serious and continuing concern.… — Narendra Modi (@narendramodi) October 18, 2023

उन्होंने आगे ये भी कहा, "पवार जी उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाये और भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हुए सोये रहे। इस सड़ी हुई मानसिकता को रोकना होगा। मुझे उम्मीद है कि पवार जी कम से कम अब पहले राष्ट्र के बारे में सोचेंगे।"

मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जहां भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कड़ा रुख अपनाया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चल रहे इजराइल-हमास संघर्ष में इजराइल का समर्थन किया है।

