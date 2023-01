Himachal Cabinet: सुक्खू कैबिनेट का विस्तार, शिमला से तीन मंत्री, नए मंत्रियों का परिचय इस प्रकार...

Highlights मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता को एक और ‘‘उपहार’’ दिया है। आठ विधायकों को शिमला संसदीय क्षेत्र से नियुक्त किया गया है।

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के विस्तारित मंत्रिमंडल में शिमला जिले और राजपूत समुदाय के नेताओं का दबदबा कायम है। शामिल किए गए सात नए मंत्रियों में से तीन शिमला जिले से हैं। कांगड़ा, सोलन, किन्नौर और सिरमौर से एक-एक मंत्री शामिल किए गए हैं।

1-विक्रमादित्य सिंह: पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के पुत्र, विक्रमादित्य सिंह, दो बार के विधायक हैं और उनके पास सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से स्नातकोत्तर (इतिहास) की डिग्री है। उन्हें पूर्व में सार्वजनिक उपक्रमों और ई-गवर्नेंस-सह-सामान्य प्रयोजन समितियों के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

सिंह पार्टी में काफी सक्रिय रहे हैं और हाल में हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने 15 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था। इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह राष्ट्रीय स्तर पर राइफल और ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

2- धनी राम शांडिल : हिमाचल विधानसभा के सबसे उम्रदराज विधायक धनी राम शांडिल (82) तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। शांडिल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा लोकसभा सदस्य रहे हैं। उन्होंने 1962-96 तक सशस्त्र बलों में सेवा की थी और कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।

With the blessings of the people & the support of party leadership, today I took oath as a Minister in the Himachal Pradesh Govt Cabinet. I feel extremely fortunate to have received this opportunity to serve the State. @INCHimachal @SukhuSukhvinder @JitendraSAlwar @RahulGandhi pic.twitter.com/efJs2OjhLK

कांग्रेस में, उन्होंने मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में महासचिव और पार्टी प्रभारी के रूप में कार्य किया। वे कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी रह चुके हैं। पीएचडी कर चुके शांडिल को कल्याण, लोक प्रशासन और आचार समितियों के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। वह सोलन (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3- अनिरुद्ध सिंह : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी सहयोगी और कसुम्पटी से तीन बार के विधायक अनिरुद्ध सिंह कोटि रियासत के पूर्व शाही परिवार से आते हैं। वह सार्वजनिक उपक्रमों, अधीनस्थ विधान और नियम समितियों के सदस्य और प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और महासचिव तथा जिला परिषद के उपाध्यक्ष, सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को हराकर विधायक बने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र शिमला (शहरी) से बदलकर कसुम्प्टी कर दिया गया था।

Himachal Pradesh | We'll implement the Old pension scheme. Rs 1500 to be given to women in state. Congress is fulfilling all the promises. In cabinet expansion, every region of the state has been given importance. Portfolios will be allocated soon: CM Sukhwinder Singh Sukhu pic.twitter.com/yL47e4rbNX