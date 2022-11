हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावः समान नागरिक संहिता लागू करने और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया

Highlights हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल देने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में हर बार सरकार बदलने की प्रवृत्ति रोकी जाए।

शिमलाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है।

अपने गृह राज्य में विधानसभा चुनावों में एक सप्ताह से भी कम समय बचा होने के बीच नड्डा ने आठ लाख रोजगार सृजित करने, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को स्कूटी देने और पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलने समेत कई अन्य वादे भी किए।

BJP national president JP Nadda starts 'jan sampark abhiyan' in Shimla. CM Jairam Thakur also with him.#HimachalPradeshElectionspic.twitter.com/Ot6DehX7aY