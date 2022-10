हिमाचल प्रदेश विस चुनाव: भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, सीएम जयराम ठाकुर सिराज से लड़ेंगे चुनाव, कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटे

Highlights पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को हुई बैठक में सूची को अंतिम रूप दिया गया। राज्य की 68 विधानसभा सीट के लिए मतदान 12 नवंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है।

नयी दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुख राम के बेटे अनिल शर्मा मंडी से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। 62 उम्मीदवारों की इस सूची में पांच महिलाएं भी शामिल हैं।

पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को हुई बैठक में सूची को अंतिम रूप दिया गया। इसमें कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट काटा भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ नेता केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। राज्य की 68 विधानसभा सीट के लिए मतदान 12 नवंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है।

BJP releases a list of 62 candidates for the upcoming #HimachalPradesh Assembly election.



CM Jairam Thakur to contest from Seraj, Anil Sharma to contest from Mandi and Satpal Singh Satti to contest from Una.



The election is scheduled to be held on 12th November. pic.twitter.com/hm7ZX0UDle