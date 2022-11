Himachal Assembly Elections: 105 वर्षीय नारो देवी और 103 साल के सरदार प्यार सिंह ने डाले वोट, शतायु लोगों ने बढ़चढ़कर डाला वोट

Highlights पर्वतीय राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 1.21 लाख से अधिक मतदाता हैं। 1136 की उम्र सौ या उससे अधिक वर्ष है। मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था की थी।

Himachal Assembly Elections: हिमाचल प्रदेश में शनिवार को विधानसभा चुनाव में सौ वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग मतदान के उत्साह में तापमान में गिरावट और बढ़ती आयु के बावजूद कमी नजर नहीं आयी तथा चांबा के चुराह में 105 वर्षीय नारो देवी तथा शिमला में 103 वर्षीय सरदार प्यार सिंह जैसे कई शतायु लोग वोट डालने पहुंचे।

In Pictures | 103 year old Sardar Pyar Singh casted his vote in Himachal Pradesh Assembly Elections



He is seen casting his vote with his same indomitable spirit and zeal: Maneesh Garg, CEO Himachal Pradesh



