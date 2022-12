Himachal Assembly Results: कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर, 32 सीटों पर आगे चल रहीं दोनों पार्टियां

Highlights हिमाचल की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को हुए चुनावों की मतगणना गुरुवार सुबह आठ बजे शुरू हुई। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है। हिमाचल में कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें 24 महिलाएं और 99 निर्दलीय शामिल हैं।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों ही पार्टियां 32-32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली है।

हिमाचल की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को हुए चुनावों की मतगणना गुरुवार सुबह आठ बजे शुरू हुई। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है। हिमाचल में 59 स्थानों पर वोटों की गिनती की जा रही है। इन चुनावों में 76.44 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था। हिमाचल में कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें 24 महिलाएं और 99 निर्दलीय शामिल हैं।

