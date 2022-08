Monkeypox: जानिए मंकीपॉक्स से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की लिस्ट

Highlights स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी ने किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक या बार-बार संपर्क किया है तो कोई भी व्यक्ति वायरस को पकड़ सकता है। देश में मंकीपॉक्स के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। वैश्विक स्तर पर कई देशों से मंकीपॉक्स के हजारों मामले सामने आए हैं और कई मामलों में इस वायरल जूनोटिक बीमारी के कारण मौत भी हुई है।

नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को मंकीपॉक्स से खुद को बचाने के लिए क्या करें और क्या न करें की एक सूची जारी की। यह सूची केरल द्वारा अपना 5वां मामला दर्ज करने के एक दिन बाद आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर किसी ने किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक या बार-बार संपर्क किया है तो कोई भी व्यक्ति वायरस को पकड़ सकता है।

-संक्रमित मरीजों को दूसरों से अलग करें।

-अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

-जब संक्रमित व्यक्ति के पास जाएं तो मास्क और डिस्पोजेबल दस्ताने जरूर पहनें।

-पर्यावरण स्वच्छता के लिए कीटाणुनाशक का प्रयोग करें।

-जिन लोगों को मंकीपॉक्स हुआ है, उनके साथ लिनन, बिस्तर या तौलिये साझा न करें।

-संक्रमित व्यक्तियों के गंदे लिनन या लॉन्ड्री को गैर-संक्रमित व्यक्तियों के कपड़ों के साथ न धोएं।

-यदि आपमें मंकीपॉक्स के लक्षण नजर आ रहे हैं तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल न हों।

-गलत सूचना के आधार पर लोगों के समूह को कलंकित न करें।

इस बीच मंगलवार को अफ्रीकी मूल के एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने हाल ही में विदेश यात्रा से लौटने के बाद मंकीपॉक्स के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जिससे यह देश का आठवां और शहर का तीसरा मामला बन गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि उसकी हालत स्थिर है।

Ministry of Health lists do's and don'ts to avoid contracting #Monkeypoxpic.twitter.com/G0dbsowWuG