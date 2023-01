दुर्घटना में ऋषभ पंत की सहायता करने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर हुए सम्मानित, क्रिकेटर को निकाला था जलती कार से बाहर

नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्घटना के दौरान क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने के लिए हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत को सम्मानित किया। हरियाणा परिवहन के दोनों कर्मचारियों ने क्रिकेटर को 30 दिसंबर 2022 को हुए भीषण एक्सीडेंट के बाद जलती कार से बाहर निकाला था।

#WATCH | Haryana CM Manohar Lal Khattar today felicitated Haryana Roadways driver Sushil Kumar, and conductor Paramjeet for helping cricketer Rishabh Pant after his accident on Dec 30, 2022. pic.twitter.com/8xN4JzOWK6