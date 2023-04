Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती पर हुगली, बैरकपुर और कोलकाता में अर्धसैनिक बलों को तैनाती, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला

Highlights रामनवमी की शोभायात्राओं के दौरान राज्य के कई जिलों में सांप्रदायिक झड़पें हुईं थीं। पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों में झड़प, आगजनी एवं बमबारी की घटनाएं हुई हैं। रिसड़ा कस्बे में रविवार को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान झड़प की सूचना मिली थी।

कोलकाताः रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर केंद्र ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को छह अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं शांति सुनिश्चित करने तथा समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की आशंका वाले कारकों पर नजर रखने का बुधवार को निर्देश दिया।

इस बीच उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने हनुमान जयंती पर हुगली, बैरकपुर और कोलकाता में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को लोगों से हनुमान जयंती शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का अनुरोध किया ताकि ‘‘कहीं भी कोई समस्या न हो।’’ उनकी टिप्पणी हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर आई है।

