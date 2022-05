ज्ञानवापी सर्वे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रकरण को सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश करार दिया

By भाषा | Published: May 17, 2022 06:49 AM

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। यह संवैधानिक अधिकारों और कानून के खिलाफ है।

