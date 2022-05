Gyanvapi Masjid Case: मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने जिस फोटोग्राफर को रखा, उसने..., बोले एडवोकेट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2022 08:12 AM

अजय मिश्रा ने कहा, "मैंने जिस फोटोग्राफर को रखा, उसने धोखा दिया है। मैंने जिस पर विश्वास किया, उससे मुझे धोखा मिला। इसमें मैं क्या कर सकता हूं।"

