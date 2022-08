गुजरात: पीएम मोदी आज करेंगे भुज में 470 एकड़ में बने ‘स्मृति वन’ स्मारक का उद्घाटन, 2001 के भूकंप की त्रासदी की कहानी है यहां दर्ज

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करेंगे। कच्छ जिले के भुज में ‘स्मृति वन’ स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, इसे 470 एकड़ के इलाके में बनाया गया है। स्मृति वन स्मारक 13,000 लोगों की जान लेने वाले 2001 के भूकंप की त्रासदी की याद में बनाया गया है।

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीगुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को कच्छ जिले के भुज में ‘स्मृति वन’ स्मारक का उद्घाटन करेंगे और 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री स्मृति वन जाते समय भुज में तीन किलोमीटर के रास्ते में रोडशो भी करेंगे। स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ के इलाके में बनाया गया है। यह स्मारक 13,000 लोगों की जान लेने वाले 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने के लोगों के जज्बे को दर्शाता है।

इस भूकंप का केंद्र भुज में था। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्मारक में उन लोगों का नाम अंकित है, जिनकी भूकंप के कारण मौत हुई। इसमें अत्याधुनिक ‘स्मृति वन भूकंप संग्रहालय’ भी है। संग्रहालय 2001 के भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति, पुनर्निर्माण की पहलों और सफलता की कहानियों को दर्शाता है तथा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में एवं किसी भी प्रकार की आपदा के लिए भविष्य की तैयारियों की जानकारी देता है।

