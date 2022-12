Gujarat Elections 2022: घाटलोडिया से आगे चल रहे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, जानें कितनी सीटों से भाजपा ने बनाई बढ़त

Highlights गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने निर्वाचन क्षेत्र घाटलोडिया में कुल 23,713 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा ने 1995 से गुजरात में कोई विधानसभा चुनाव में नहीं हारा है। गुजरात में बहुमत के लिए कुल 182 सीट में से किसी भी पार्टी को 92 का आंकड़ा छूना होगा।

अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने निर्वाचन क्षेत्र घाटलोडिया में कुल 23,713 मतों से आगे चल रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी। खबर लिखे जाने तक इलेक्शन कमीशन के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 146 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी (आप) 6 सीटों पर आगे चल रही तो वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

बता दें कि भाजपा ने 1995 से गुजरात में कोई विधानसभा चुनाव में नहीं हारा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना राज्य के 37 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में गुरुवार सुबह शुरू हुई। आप के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे कांग्रेस की पेरशानी बढ़ सकती है।

