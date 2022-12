गुजरात चुनाव 2022: 89 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ खत्म, आदिवासी बहुल जिला-तापी में हुई है सबसे ज्यादा वोटिंग

गांधीनगर: गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सौराष्ट्र-कच्छ और दक्षिणी क्षेत्रों के 19 जिलों की 89 सीट के लिए मतदान गुरुवार शाम पांच बजे समाप्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान के अंतिम आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है और अपराह्न तीन बजे तक 48.48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

आयोग के अनुसार, अपराह्न तीन बजे तक दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल तापी और नर्मदा जिलों में 60 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। कुछ छिटपुट घटनाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी की कुछ शिकायतों को छोड़कर सुबह आठ बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही।

कुछ घटनाओं के अलावा मतदान हुआ शांतिपूर्ण

भावनगर के पलिताना में मतदान के दौरान अलग-अलग राजनीतिक दलों के दो गुटों में झड़प हो गई। वहीं जामनगर जिले के जामजोधपुर में महिला मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर उनके लिए कोई अलग बूथ नहीं होने पर विरोध दर्ज कराया गया है।

जूनागढ़ में, पुलिस ने कांग्रेस के एक पदाधिकारी को उस समय रोकने की कोशिश की, जब वह अपने कंधे पर रसोई गैस सिलेंडर लेकर मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे। निर्वाचन आयोग ने 104 वर्षीय मतदाता रामजीभाई की तस्वीर ट्वीट की और कहा कि उन्होंने डाक मतपत्र का विकल्प चुनने के बजाय मतदान केंद्र पर आकर मतदान करके लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया।

