गुजरात चुनाव: अपहरण किए जाने के आरोपों के बीच सामने आए 'आप' उम्मीदवार कंचन जरीवाला, नामांकन वापस लिया

Highlights 'आप' ने सूरत (पूर्व) से प्रत्याशी कंचन जरीवाला को भाजपा द्वारा किडनैप किए जाने का आरोप लगाया था 'आप' के आरोपों के अनुसार कंचन जरीवाला मंगलवार शाम से लापता थे। इस बीच कंचन जरीवाला आज अचानक वापस आए और अपना नामांकन भी वापस ले लिया है।

अहमदाबाद: गुजरात चुनाव के करीब आते ही राज्य में सियासी उठापटक तेज होती जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हुए उसके एक उम्मीदवार के अपहरण का दावा किया। मनीष सिसोदिया ने सूरत (पूर्व) से 'आप' प्रत्याशी कंचन जरीवाला को किडनैप करने का आरोप भाजपा पर लगाया। आप की ओर से दावा किया गया कि उम्मीदवार पर नाम वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था।

मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं के इस सनसनीखेज दावे के कुछ देर बाद जरीवाला सामने आए और अपना नामांकन वापस लेने के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच चुनाव अधिकारी की ऑफिस पहुंच गए। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर दावा किया था कि जरीवाला मंगलवार शाम से लापता हैं।

मनीष सिसोदिया ने जरीवाला के नामांकन वापस लिए जाने के बाद ट्वीट किया कि वह इस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे। उन्होंने साथ ही लिखा, 'अभी केंद्रीय चुनाव आयोग जा रहा हूँ. गुजरात में भाजपा ने गुंडों के दम पर सूरत ईस्ट से AAP उम्मीदवार कंचन जरीवाला का अपहरण करवाया और फिर पुलिस के दम पर नामांकन वापस करवाया. ऐसे में चुनाव का मतलब ही क्या बचा फिर?

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा सहित कुछ अन्य नेताओं ने भी 'आप' उम्मीदवार के भाजपा द्वारा अपहरण किए जाने के आरोप लगाए। राघव चड्डा ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि जरीवाला को खींच कर ले जाया गया और नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया।

राघव चड्डा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'देखिए कैसे पुलिस और भाजपा के गुंडे एक साथ सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को आरओ ऑफिस ले जा रहे हैं और नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फ्री और फेयर चुनाव अब मजाक बन गया है।'

