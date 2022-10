गुजरात विधानसभा चुनावः मुझे क्या-क्या नहीं कहा गया, पीएम मोदी ने कांग्रेस और आप पर किया हमला, कहा-‘मौत का सौदागर’ तक बताया, जानें पूरा मामला

Highlights भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस से सतर्क रहने को कहा। कांग्रेस ने हंगामा करने और मेरे खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका दूसरों को दे दिया है। चुपचाप गांवों तक जा रहे हैं और लोगों को वोट देने के लिए कह रहे हैं।

जमकंडोरनाः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजकोट जिले के जमकंडोरना शहर में एक रैली में मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस से सतर्क रहने को कहा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है और वह ग्रामीण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ‘‘चुपचाप काम कर रही है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पिछले 20 वर्ष में गुजरात के खिलाफ रहे लोगों ने राज्य को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरे खिलाफ जो मन में आया, वह कहा और मुझे ‘मौत का सौदागर’ तक बताया।’’

When the speed of development is as swift as that in Gujarat, the list of work and achievements is so long that it is difficult to count. As always, there are a lot of things that are being done by Gujarat as the first in the country: PM Narendra Modi in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/ooPKwd0t2O