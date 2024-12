GST Council Meeting: 55वीं जीएसटी बैठक में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? जानें यहां

GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है ऐसे में जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या मुख्य बातें रही इस पर ध्यान देना जरूरी है। बीते शनिवार, 21 दिसंबर को हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में व्यवसायों द्वारा प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री पर मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया और पॉपकॉर्न की करदेयता पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगता रहेगा।

जैसलमेर में शनिवार को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने और स्विगी, ज़ेप्टो और ज़ोमैटो जैसे ऐप-आधारित प्लेटफ़ॉर्म द्वारा खाद्य वितरण पर कर लगाने के बहुप्रतीक्षित निर्णयों को टाल दिया।

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाली समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से पैक और मसालेदार पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत कर लगेगा, जबकि अनपैक और बिना लेबल वाले पॉपकॉर्न पर पाँच प्रतिशत कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने सार्वजनिक वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की गुठली पर कर की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पाँच प्रतिशत कर दिया।

जीएसटी परिषद बैठक में क्या सस्ता और क्या महंगा?

1- पॉपकॉर्न

कैरेमलाइज पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगता रहेगा। 'रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न', जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं और जिसमें नमकीन की अनिवार्य विशेषता होती है, पर वर्तमान में पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है, अगर यह पहले से पैक और लेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त, पहले से पैक और लेबल वाले रेडी-टू-ईट स्नैक्स/पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत कर लगेगा।

2- चावल की गुठली, किशमिश, काली मिर्च

जीएसटी परिषद ने सार्वजनिक वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की गुठली पर कर की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश को जीएसटी से छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर काली मिर्च और किशमिश की आपूर्ति किसी किसान द्वारा की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।

3- एसीसी ब्लॉक

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

4- प्रयुक्त ईवी

ईवी के विषय पर, सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ईवी को बढ़ावा देने का इरादा रखती है, जिस पर पाँच प्रतिशत कर लगाया जाएगा। व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री और खरीद को जीएसटी से छूट दी जाती रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने सभी प्रयुक्त ईवी बिक्री पर कर की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जैसा कि गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में है।

यह केवल उस मूल्य पर लागू होगा जो व्यवसायों द्वारा मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता है - खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य (मूल्यह्रास का दावा किए जाने पर मूल्यह्रास मूल्य) के बीच का अंतर। इसका मतलब है, अगर कोई ईवी किसी कंपनी द्वारा खरीदा जाता है, संशोधित किया जाता है और फिर से बेचा जाता है तो उस पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। जीएसटी प्रयुक्त ईवी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के मार्जिन मूल्य पर लागू होगा।

