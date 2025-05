WATCH: सरकार की सलाह के बावजूद श्रीनगर में वीडियो शूट करती दिखीं बरखा दत्त, नेटिज़न्स 'देशद्रोही' करार दिया

Viral Video: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद हाई अलर्ट के बीच भारत सरकार ने मीडिया संगठनों को सख्त सलाह जारी की है, जिसमें आधिकारिक मंजूरी मिलने तक सैन्य गतिविधियों की रिपोर्टिंग में संयम बरतने का आग्रह किया गया है।

इस सलाह का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के इस दौर में अनजाने में होने वाली किसी भी लीक को रोकना है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चेतावनी के बावजूद, वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त को हाल ही में श्रीनगर के लाल चौक से तस्वीरें खींचते हुए देखा गया - जो भारी सैन्य मौजूदगी वाला एक संवेदनशील क्षेत्र है।

उनके इस कदम से ऑनलाइन लोगों में आक्रोश फैल गया है, कई नेटिज़न्स ने उन पर पत्रकारिता के नाम पर राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उन्हें "देशद्रोही" करार दिया, पिछले संघर्षों के पुराने आरोपों को फिर से सामने ला दिया। आलोचकों का दावा है कि उन्होंने कारगिल युद्ध और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान ऑपरेशनल डिटेल्स से समझौता किया - इन आरोपों का दत्त ने लगातार खंडन किया है।

