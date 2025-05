VIDEO: गोवा में बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत, शिरगांव में श्री लैराई यात्रा में भगदड़...

Highlights VIDEO: गोवा में बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत, शिरगांव में श्री लैराई यात्रा में भगदड़...

गोवा में मंदिर उत्सव के दौरान भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत और 70 से अधिक के घायल होने की घटना के बीच शनिवार को गोवा सरकार ने कहा कि अगले तीन के लिए उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव श्रेयस डिसिल्वा द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया, ‘‘शिरगांव में श्री देवी लईराई जात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना के मद्देनजर तथा मृतकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गोवा सरकार निर्देश देती है कि अगले तीन दिन के लिए निर्धारित सभी सरकार समर्थित उत्सव कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह रद्द या स्थगित कर दिए जाएं।’’ अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ शनिवार तड़के उत्तरी गोवा के शिरगांव में एक मंदिर में उत्सव के दौरान मची। पुलिस के अनुसार, वार्षिक उत्सव के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर की संकरी गलियों में उमड़ पड़े। पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा, ‘‘उत्सव के लिए कम से कम 30,000 से 40,000 लोग एकत्र हुए थे और कुछ लोग ढलान पर खड़े थे कि तभी कुछ लोग ढलान पर गिर गए, जिससे अन्य लोग भी एक-दूसरे पर गिरते गए।’’ उन्होंने कहा कि 40 से 50 लोग ढलान पर गिर गए।

VIDEO | Visuals from Sree Lairai Devi temple in Shirgao village where a stampede broke out during a temple festival in North Goa in the wee hours of Saturday.



(Source: Third Party)#Goa#GoaStampedepic.twitter.com/qtCn4ReIMb